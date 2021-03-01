В Японії розробляють системи на основі штучного інтелекту для діагностики раку

В Японії розробляються нові системи, що використовують штучний інтелект для аналізу рентгенівських та ендоскопічних знімків з метою виявлення в людському організмі аномалій, які можуть показувати наявність раку.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Реалізацію одного з таких проєктів ведуть компанія-розробник штучного інтелекту Preferred Networks, Медична асоціація Кіото та інші учасники. Вони створюють інструмент для аналізу на основі глибинного вивчання, який допомагає лікарям діагностувати рак легенів на основі рентгенівських знімків грудної клітини. Система забарвлює ділянки знімка з аномаліями.

Цей інструмент буде використовуватися в пробному порядку при проведенні обстежень населення, які фінансуються адміністрацією префектури Кіото.

В рамках іншого проєкту пристрій аналізує знімки, зроблені в ході ендоскопічного обстеження товстої кишки. Цей медичний прилад був спільно розроблений Національним раковим центром Японії і великою компанією-виробником електроніки NEC. При виявленні пухлини використаний в ньому штучний інтелект подає звуковий сигнал тривоги або виводить відповідне повідомлення на екран.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз розпочав поставки до країн ЄС централізовано закуплених роботів для проведення дезінфекції приміщень, їх використовуватимуть в європейських лікарнях, залучених, зокрема, до лікування хворих на COVID-19.