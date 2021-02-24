Поліція Нью-Йорка тестує робопса зі штучним інтелектом

Поліція Нью-Йорка почала тестувати собаку-робота зі штучним інтелектом під час розслідувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Post.

Сам робот, який схожий на пса, важить усього 32,8 кг. Він також оснащений ліхтарями та камерами, які в реальному часі показують обстановку на місці.

Ба більше, робот може бігти 5,6 км за годину та самостійно підійматися сходами.

Зазначається, що американські правоохоронці вже задіяли робособаку під час розслідування для обстеження будівлі.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Future Acres розробила автономного робота-перевізника зі штучним інтелектом, який допомагатиме фермерам у збиранні врожаю.

Фото: Daniel Valls/FNTV freedomnews.tv