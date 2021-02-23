У США розробили робота-перевізника, який допомагатиме фермерам збирати врожай

Американська компанія Future Acres розробила автономного робота-перевізника зі штучним інтелектом, який допомагатиме фермерам у збиранні врожаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал ZD Net.

Загалом робот Carry може перевозити до 227 кг врожаю. Апарат працює як автономно, так і виконує вказівки на відстані.

Встановлена у Carry батарея дозволяє йому працювати від 7 до 10 годин на добу або долати відстані від 10 до 16 км.

Повідомляється, що робот здатний працювати у всіх місцевостях та за несприятливих погодних умов. Завдяки штучному інтелекту апарат самостійно оминає перепони у вигляді дерев або людей.

Читайте також: Робот Yardroid зі штучним інтелектом може прибирати сніг й косити траву

Зазначається, що Carry також збирає дані, які можуть бути використані для прийняття важливих рішень в питанні управління сільським господарством.

Як повідомляв Укрінформ, ізраїльська компанія Tevel Aerobotics Technologies розробила автономного літаючого робота зі штучним інтелектом, який зможе ідентифікувати й збирати фрукти.

Фото: zdnet.com, futureacres.co