В Ізраїлі літаючого робота зі штучним інтелектом навчили збирати фрукти

Ізраїльська компанія Tevel Aerobotics Technologies розробила автономного літаючого робота зі штучним інтелектом, який зможе ідентифікувати й збирати фрукти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Interesting Engerineering.

У компанії стверджують, що апарат використовує алгоритм на основі штучного інтелекту для ідентифікації дерев та фруктів, які ростуть на цих деревах.

Зазначається, що робот збирає тільки стиглі фрукти, базуючись на їхньому розмірі та зрілості. Після обрання фрукту робот обмірковує найкращий шлях, аби зняти його.

Крім того, декілька роботів можуть працювати одночасно без ризику зіштовхнутися завдяки автономному цифровому блоку, що знаходиться на землі. Тривалість роботи одного апарату становить 24 години на добу.

У компанії Tevel Aerobotics Technologies наголошують, що їхні роботи покликані допомагати людям, а не замінювати їх.

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Як повідомляв Укрінформ, японські дослідники розробили робота зі штучним інтелектом на допомогу фермерам, які вирощують фрукти.

Фото: interestingengineering.com