Робот Yardroid зі штучним інтелектом може прибирати сніг й косити траву

У США розробили робота, який може прибирати сніг й косити траву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox43.

«Мета робота - звільнити людей від більшості рутинних домашніх обов'язків, зокрема косіння газону та розчистки дороги в сніжну погоду», - сказав співзасновник і гендиректор компанії Yardroid Ден Любріч.

Майже 9-кілограмовий робот здатний не тільки косити траву й поливати газон, а й знищувати бур’яни, здувати листя і навіть прибирати сніг, якщо його випаде не надто багато.

Завдяки взаємодії з користувачем, Yardroid дізнається більше про навколишнє середовище, в якому він працює. «Він ніби отримує більше даних для покращення роботи алгоритмів на основі штучного інтелекту. Таким чином він стане «розумнішим» і матиме більше даних для порівняння об’єктів, які бачить», - зазначив Любріч.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї за допомогою 3D-принтера надрукували робота, здатного подолати поверхню з кутом у 90 градусів.