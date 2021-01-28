В Японії розроблятимуть роботів-прибиральників зі штучним інтелектом

Велика японська компанія-виробник споживчих товарів Iris Ohyama і компанія SoftBank Robotics спільно розроблять роботів для сфери послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Компанії оголосили, що відкриють спільне венчурне підприємство в місті Сендай.

Нова компанія розроблятиме роботів для надання послуг без участі персоналу, оскільки в умовах пандемії коронавірусу зростає попит на заміщення людської праці.

На першій стадії вони планують створити роботів-прибиральників, оснащених сенсорами зі штучним інтелектом, які повідомлятимуть власникам магазинів, що закінчуються товари.

Читайте також: Робота зі штучним інтелектом навчили збирати яблука і груші

Вони також планують постачати роботів, які подають їжу і зможуть користуватися ліфтами, використовуючи систему радіозв'язку.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Hyundai представила робота DAL-e, який виконує роль хостес.

Фото: SoftBank Robotics