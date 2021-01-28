В Японії розроблятимуть роботів-прибиральників зі штучним інтелектом
Укрінформ
Велика японська компанія-виробник споживчих товарів Iris Ohyama і компанія SoftBank Robotics спільно розроблять роботів для сфери послуг.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Компанії оголосили, що відкриють спільне венчурне підприємство в місті Сендай.
Нова компанія розроблятиме роботів для надання послуг без участі персоналу, оскільки в умовах пандемії коронавірусу зростає попит на заміщення людської праці.
На першій стадії вони планують створити роботів-прибиральників, оснащених сенсорами зі штучним інтелектом, які повідомлятимуть власникам магазинів, що закінчуються товари.
Вони також планують постачати роботів, які подають їжу і зможуть користуватися ліфтами, використовуючи систему радіозв'язку.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Hyundai представила робота DAL-e, який виконує роль хостес.
Фото: SoftBank Robotics