Вчені показали, як можна заразитися COVID-19 при розмові навіть у масці

Японські інженери наочно продемонстрували, як може поширюватися коронавірус при розмові, навіть за умови одягненої маски.

Як передає Укрінформ, весь процес записували на відео для подальшого аналізу, ролики доступні на сторінці публікації наукової роботи в журналі Physics of Fluids Американського інституту фізики (AIP).

В експериментах відтворили найрізноманітніші умови - з одягненою маскою і без, - а також розташували співрозмовників у найбільш поширених для сфери послуг позах.

Для візуалізації мікроскопічних крапельок вологи застосували просту, але досить оригінальну та ефективну техніку. Піддослідні вдихали аерозоль з вейпа і вимовляли слово - традиційне японське ділове вітання (onegaishimasu). Читайте також: Лише 1% померлих від COVID-19 не мали супутніх захворювань Повітря, яке вони видихали, підсвічували лазером, який відбивався від крапель гліцерину та пропіленгліколю. Це дозволило наочно продемонструвати, як потоки повітря виходять з рота і носа людини, яка говорить. Японські дослідники імітували типові ситуації, де необхідна тісна взаємодія двох людей лицем до лиця. Читайте також: Індійську COVID-вакцину у формі крапель чи спрею можуть випробувати в Україні Наприклад, при відвідуванні підприємств сфери послуг (перукарських), медичних кабінетів і в пансіонатах або будинках для літніх Експерименти проводили як з використанням масок і лицьових щитків, так і зовсім без них. Читайте також: Окуляри здатні захистити від коронавірусу Іншими словами, засоби індивідуального захисту застосовувати обов'язково, але якщо при цьому не дотримуватися соціального дистанціювання, вони можуть не врятувати.

Як показує візуалізація лазером, найгірше йдуть справи, коли люди не закривають рот і ніс маскою - тоді вірусні частинки безперешкодно розлітаються навколо з великою швидкістю.

Наявність маски значно покращує ситуацію, потоки повітря з мікрокрапельками облягають обличчя і голову говорить, що тепліше навколишнього середовища, і потім несуться вгору. Щоправда, згодом вони все одно осідають і можуть потрапити на людину, якщо вона знаходиться нижче. Щщиток добре охороняє клієнта або пацієнта від дихання лікаря або косметолога (перукаря). Але все одно кількість мікрокрапель, які зависають у повітрі між двома людьми, залишається досить великим. Відтак, краще уникати будь-яких близьких контактів без гострої необхідності, цитує статтю Naked Science.