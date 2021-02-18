Лише 1% померлих від COVID-19 не мали супутніх захворювань

Лише один відсоток людей із тих, причиною смерті кого вказано COVID-19, не мали попередніх захворювань.

Такими є дані дослідження, проведеного медиками Університетського медичного центру Гамбург-Еппендорф (UKE) щодо жертв коронавірусу в Гамбурзі, передає кореспондент Укрінформу.

«Лише в одному відсотку вивчених випадків не було виявлено попередніх захворювань», - повідомив директор судової медицини UKE Бенджамін Ондрушка, представляючи в четвер дослідження.

Переважна більшість померлих мали кілька попередніх захворювань, які, втім, самі по собі не призвели до смерті. Перш за все, це високий кров'яний тиск, хронічна ниркова недостатність або хронічна обструктивна хвороба легень, пухлини та діабет; 20 відсотків померлих мали аномально надмірну вагу.

Наймолодшому померлому в Гамбурзі було 29 років, найстаршому 100 років. Троє з чотирьох померлих були старшими за 75 років; сім людей були молодшими за 50 років, при цьому у п’яти з них був цукровий діабет.

Частка чоловіків серед померлих трохи перевищувала кількість жінок.

У 50 людей, які пройшли аутопсію, зараження вірусом було виявлено лише після смерті.

Експерти у дослідженні також звертають увагу на позитивний вплив на лікування призначення після індивідуальної оцінки ризику ліків, які розріджують кров, адже більшість інфікованих померли від пневмонії або наслідків тромбозу.

Інститут судової медицини здійснив оцінку 735 смертей, пов’язаних із SARS-CoV-2, у 2020 році.

Загалом з початку пандемії в Німеччині, за даними Інституту Роберта Коха, через коронавірус померли 66 698 людей.

У світі загалом підтверджено 110 540 408 випадків COVID-19, включаючи 2 443 160 летальних. Від хвороби змогли одужати 85 428 741 особа.