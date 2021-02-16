На депресію скаржилась майже половина людей, які хворіли на COVID-19

В ході дослідження майже половина опитаних, які отримали позитивний результат на коронавірус, розповіли про симптоми депресії.

Як передає Укрінформ, дослідження в журналі International Journal of Environmental Research and Public Health.

Дослідники з Бангладеш, США і Університету Раскіна (ARU) у Великої Британії провели перехресне обстеження понад 1000 бангладешських пацієнтів віком від 18 до 81 року з коронавірусом. Анкета включала питання за кількома розділами: соціально-демографічна інформація і спосіб життя респондентів, стан здоров'я, основні захворювання, в тому числі COVID-19, методи лікування, зокрема самолікування і госпіталізація, психологічний стан і симптоми депресії, оцінка страху перед повторним інфікуванням.

П'ята частина опитаних повідомили про наявність стійких симптомів COVID-19, найбільш поширеними з яких були лихоманка і втома, а найбільш стійкими - діарея і втома. Близько чверті пацієнтів намагалися самостійно лікуватисся за допомогою ліків, виданих без рецепта, а не звертатися в медичні служби. Самолікування частіше зустрічалося серед жінок, ніж серед чоловіків (29,6% проти 20,2% відповідно). Також результати опитування показали, що у 48% респондентів спостерігалися помірні і тяжкі симптоми депресії, цитує статтю Naked Science.

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Найчастіше вони зустрічалися у жінок і респондентів, які перебували у шлюбі. На розвиток депресії сильно впливали низький дохід, порушення сну, відсутність фізичної активності, гіпертонія, астма та інші респіраторні проблеми. А також страх повторного зараження і стійкі симптоми коронавірусу.