Окуляри здатні захистити від коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.
Відомо, що одним зі способів, яким коронавірус може проникнути до людського організму, є потирання очей, носа або рота.
За даними індійських науковців, люди, які носять окуляри, менше торкаються очей, тож і ризик зараження для них значно менший.
Науковці впродовж двох тижнів вели спостереження за 304 людьми (223 чоловіками та 81 жінкою) віком від 10 до 80 років у лікарні на півночі Індії, які мали симптоми COVID-19. З них 19% повідомили, що переважну частину часу носять окуляри.
За словами науковців, учасники дослідження до 23 разів за годину торкалися свого обличчя та у середньому тричі - своїх очей.
Дослідники виявили, що для людей, які носять окуляри, ризик заразитися коронавірусом у два-три рази менший.
За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112 007 302 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 2 479 067 летальних, одужали 87 371 738 людей.