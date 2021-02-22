Окуляри здатні захистити від коронавірусу

Для людей, які носять окуляри, ймовірність заразитися коронавірусом удвічі, а то й утричі менша.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Відомо, що одним зі способів, яким коронавірус може проникнути до людського організму, є потирання очей, носа або рота.

За даними індійських науковців, люди, які носять окуляри, менше торкаються очей, тож і ризик зараження для них значно менший.

Науковці впродовж двох тижнів вели спостереження за 304 людьми (223 чоловіками та 81 жінкою) віком від 10 до 80 років у лікарні на півночі Індії, які мали симптоми COVID-19. З них 19% повідомили, що переважну частину часу носять окуляри.

За словами науковців, учасники дослідження до 23 разів за годину торкалися свого обличчя та у середньому тричі - своїх очей.

Дослідники виявили, що для людей, які носять окуляри, ризик заразитися коронавірусом у два-три рази менший.

За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112 007 302 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 2 479 067 летальних, одужали 87 371 738 людей.