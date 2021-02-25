Канада й Австралія домовилися про узгоджену політику щодо інтернету

Канада й Австралія домовилися узгоджувати дії в питанні забезпечення справедливого розподілу доходів інтернет-гігантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це за підсумками телефонної розмови між прем’єр-міністрами двох країн - Скотом Моррісоном та Джастіном Трюдо - заявили в офісі глави канадського уряду.

“Прем’єр-міністри відзначили все більшу співпрацю між Канадою й Австралією у питанні регулювання діяльності онлайн платформ. Вони домовились продовжувати координувати свою роботу щодо запобігання шкоді в інтернеті та забезпечувати більш справедливий розподіл доходів вебгігантів між творцями та ЗМІ”, - розповіли у Трюдо.

Зазначається, що лідери Канади та Австралії також обговорили пандемію COVID-19, пообіцявши “підтримувати уразливі раїни у реагуванні на неї”.

Окрім цього Трюдо та Моррісон засудили переворот у М’янмі. “Обговорюючи ситуацію, двоє лідерів наголосили на важливості швидкого повернення до демократичного процесу й припинення насильства проти протестувальників”, - підсумували в офісі прем’єра Канади.

Як повідомляв Укрінформ, соцмережа Фейсбук на деякий час заблокувала для жителів Австралії можливість переглядати та поширювати новинний контент.

Цей безпрецедентний крок найбільшої у світі соціальної мережі пов’язаний із тим, що австралійський уряд розглядає проєкт закону, який зобов’яже Фейсбук платити ЗМІ за використання їхніх новин. У компанії заявили, що в разі схвалення закону приватні особи та ЗМІ в Австралії не зможуть публікувати та читати в соцмережі місцеві й міжнародні новини.

Згодом Фейсбук оголосив, що зміг досягти компромісу із владою Австралії та відновив жителям країни доступ до новинного контенту.

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