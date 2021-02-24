Глава Suzuki йде у відставку після 43 років на посаді

Голова японської машинобудівної компанії Suzuki Осаму Судзукі йде у відставку після 43 років роботи на посаді.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Kyodo News.

"Я вирішив поступитися місцем наступникам для просування середньострокового бізнес-плану", - заявив 91-річний Сузукі на онлайн-пресконференції.

Він додав, що минулого року 100-річний ювілей компанії також спонукав його до відставки з посади голови.

Водночас Судзукі запевнив, що його рішення не пов’язане зі станом здоров’я.

Він залишить посаду після зборів акціонерів у червні і стане радником.

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Судзукі працював президентом, головою і генеральним директором компанії з 1978 року.

Як повідомляє Reuters, після відставки нинішнього глави компанія має намір зосередитися на виробництві електрокарів і планує конкурувати з Tesla і Apple.

Suzuki Motor Corporation виробляє легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли та мотори для човнів.

Фото: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg