«Сонячна коробка піци»: Пентагон навчився виробляти електрику у космосі

Науковці при Міністерстві оборони США успішно навчилися виробляти електроенергію у космосі завдяки сонячній панелі розміром як коробка для піци.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Дослідники сподіваються, що у майбутньому вони зможуть розробити систему, яка буде надсилати електроенергію з космосу у будь-яку точку на Землі.

Зазначається, що сама сонячна панель, розміром у 31 х 31 см, під назвою Photovoltaic Radiofrequency Antenna Module (PRAM) у травні минулого року була запущена на орбіту разом із безпілотним дроном Пентагону X-37B для збору світла з Сонця й переробки його в електроенергію.

При цьому дрон облітає нашу планету кожні 90 хвилин.

Сама сонячна панель призначена для найкращого використання світла в космосі, яке не проходить через атмосферу, а отже зберігає енергію синіх хвиль, роблячи її потужнішою, ніж сонячне світло, що досягає Землі.

Проте синє світло розсіюється при попаданні в атмосферу, і, саме тому небо на Землі виглядає блакитним.

За словами співзасновника проєкту Пола Джаффе, сонячна панель виробляє близько 10 ватт, що достатньо для зарядки планшетного комп'ютера.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія Toshiba веде переговори з американською компанією General Electriс (GE) про партнерство для вироблення вітрової енергії на морських ділянках.

Фото: Jonathan Steffen / U.S. Navy