Паливо з фотосинтезу: вчені створили штучний та біонічний листки

Професор енергетики кафедри хімії та хімічної біології Деніель Ноцера та його колеги з Гарвардського університету створили два пристрої — штучний листок та біонічний листок, що використовують енергію сонця для вироблення рідкого палива.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Wired.

Штучний листок — це сонячна батарея на основі кремнію з різними каталітичними матеріалами, які кріплять до обох сторін. Під час занурення у воду девайс використовує енергію сонячного світла для розщеплення води на кисень та водень. Біонічний листок завдяки бактерії Ralstonia eutropha поглинає вуглекислий газ із повітря і поєднує його з воднем, який виробляє штучне листя. Способом штучного фотосинтезу утворюється рідке паливо.

Вчений відмітив, що у 2020 році дослідники замінили бактерію на Xanthobacter autotrophicus. Це дозволило розробити пристрій, який поєднує азот із повітря та водень зі штучного листя для виготовлення добрив.

Він додав, що штучний фотосинтез у 10 разів ефективніший за природний. У 2021 році команда планує вивчати практичні шляхи розширення технології. У короткостроковій перспективі це допоможе розвинути децентралізовану структуру енергетики, продовольства та виробництва, що не передбачає викидів вуглецю. Наприклад, водень уже використовується для заправки деяких транспортних засобів.

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Завдяки енергії Сонця вдасться виробляти пластмаси, фармацевтичні препарати та інші речовини. Ноцера зазначив, що технологія стане в пригоді, коли люди полетять на Марс. Воду з сечі астронавтів вдасться поєднати з вуглекислим газом, який вони видихають, для отримання синтетичних препаратів, вітамінів, їжі, ліків.

Світ шукає способів забезпечувати життєдіяльність без викопного палива, і технологія штучного фотосинтезу на один крок наближає суспільство до цієї мети, переконанні науковці.