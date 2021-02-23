Toshiba планує продукувати вітрову енергію з General Electriс

Японська компанія Toshiba веде переговори з американською компанією General Electriс (GE) про партнерство для вироблення вітрової енергії на морських ділянках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

За словами джерел, на переговорах розглядається план з виробництва основного обладнання на заводі в місті Йокогама поруч з Токіо.

Компанії можуть укласти угоду вже в березні, що дозволить їм взяти участь у проєкті з вироблення вітрової енергії біля узбережжя префектур Акіта і Тіба, який здійснюється під егідою уряду.

Після того, як Toshiba припинила брати нові замовлення на будівництво електростанцій, що працюють на вугіллі, вона дедалі більше концентрується на джерелах відновлюваної енергії. Однак їй бракує досвіду в будівництві морських вітроенергетичних об'єктів.

Toshiba сподівається, що її партнерство з GE сприятиме підвищенню конкурентоспроможності у цій сфері.

Відзначається, що японський уряд розглядає морську вітроенергетику як ключове джерело енергії, поставивши собі за мету добитися до 2050 року вуглецевої нейтральності. Європейські та китайські компанії лідирують у виробництві обладнання в цій галузі.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС оголосила про виділення 5,61 мільярда євро в рамках міжнародного проєкту зі створення Міжнародного експериментального термоядерного реактора (International Thermonuclear Experimental Reactor - ITER).