Вітроенергетики хочуть відмовитись від «зеленого» тарифу після 2022 року

Підприємства вітроенергетики хочуть відмовитися від "зеленого" тарифу після 2022 року і перейти на ринкові умови продажу електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі "Першого ділового" заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков у контексті розмови про розмір “зеленого” тарифу, рівень розрахунків з виробниками з ВДЕ, потенційні арбітражі та ймовірність визнання КСУ “зелених” тарифів неконституційними.

“Ми сьогодні розглядаємо шляхи відмови вітрового ринку від “зеленого” тарифу після 2022 року. Ми хочемо перейти на ринкові умови та отримувати надбавку за локальну складову”, - сказав Конеченков.

Водночас, він висловив переконання, що Конституційний суд підтвердить конституційність “зелених” тарифів.

“Я глибоко переконаний, що Конституційний суд прийме рішення на користь “зеленої” енергетики та підтвердить конституційність “зелених” тарифів, адже асоціації, залучені до провадження, включно з УВЕА, надали до КСУ низку експертних висновків щодо даної справи”, - зазначив Конеченков.

Він також зазначив, що умови, на яких сьогодні фукціонує "зелена" енергетика, - це не провина виробників.

"Інвестори ж в цьому не винні. Їм просто були створені привабливі умови окремими політиками, які мали особисту зацікавленість в отриманні надприбутків більше, ніж у розвитку відновлюваної енергетики як такої”, - підкреслив голова правління Асоціації.

Як повідомляв Укрінформ, провадження у справі щодо конституційності закону про "зелені" тарифи Конституційний суд відкрив у серпні 2020 року за позовом 47 народних депутатів. Депутати мають сумніви у конституційності окремих положень законів "Про альтернативні джерела енергії" та "Про ринок електричної енергії".

Оскаржувані положення закону про "зелені" тарифи визначають суб’єктів стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел, механізм розрахунку та застосування "зеленого" тарифу, обов’язки гарантованого покупця тощо. Положення закону "Про ринок електричної енергії", на думку народних депутатів, призводять до неправомірних витрат з держбюджету та його розбалансування, йдеться в ухвалі суду.

У 2020 році держава не змогла виконати свої зобов’язання перед виробниками енергії з відновлюваних джерел та розплатитися за придбану в них енергію за "зеленим" тарифом. Обсяг такої заборгованості у 2020 році сягнув 25 млрд грн.

Верховна Рада 21 липня прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф. Закон, зокрема, передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період із 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року сонячних станцій потужністю понад 1 МВт на 15%, для ВЕС із турбінами потужністю 2 000 кВт - на 7,5%.