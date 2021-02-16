Найкращим арбітром у тарифоутворенні є ринок - глава Нацкомісії

Найкращим арбітром у процесі тарифоутворення є ринок, але встановлювати правила гри має Регулятор.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк під час Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Платіжка» повідомляє пресслужба Комісії у Фейсбуці.

«Найкращим арбітром у тарифоутворенні є ринок. Втім, є орган, який я представляю, - НКРЕКП, який має встановлювати правила гри. І ми цим займаємось», - сказав Тарасюк.

За словами голови НКРЕКП, до 50% тарифу – це вартість технологічного газу. Для того, щоб газ доставити у домівку, компанія-постачальник має використати певну кількість газу, щоб транспортувати основний його обсяг. Ще 30% тарифу – це заробітна плата працівників підприємств газорозподільних компаній. І лише 20% – ремонт, технічне обслуговування, утримання диспетчерських аварійних служб.

«Якщо знизити вартість технологічного газу, яка залежить від ринкової ціни природного газу, то тоді збитки нестиме Оператор газотранспортної системи, створюючи колапс. Чи знизити зарплату кваліфікованому персоналу газорозподільних компаній, яка в середньому становить близько 14 тис. грн та точно є не найбільшою в країні? Чи може знизити витрати на ремонтні роботи та утримання диспетчерських та аварійних служб? Тоді ми дочекаємось техногенних катастроф", - зазначив він

Як повідомлялося, тариф на розподіл газу для 43 операторів було встановлено рішенням Регулятора з 1 січня 2021 року. 30 січня НКРЕКП ухвалила рішення, яким зменшила тарифи на доставку газу для 14 облгазів.