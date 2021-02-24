Toyota будує прототип «розумного міста» біля гори Фудзі

Японська автомобілебудівна компанія Toyota почала будівництво прототипу «розумного міста» біля підніжжя гори Фудзі в центральній Японії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Компанія планує розробити систему, яка об'єднає автомобілі, інфраструктуру і житло за допомогою новітніх систем зв'язку.

Футуристичне місто, що отримало назву Woven City, буде зведено на ділянці площею 700 тис. кв м, де колись розташовувалося підприємство компанії.

У місті буде три типи вулиць: для повністю автономних автомобілів, для пішоходів і для людей, що користуються індивідуальними засобами пересування.

Спочатку в новому місті буде жити близько 360 осіб, в тому числі розробники і літні люди.

Очікується, що це місто буде сприяти появі корисних для суспільства інновацій. Дані про стан здоров'я жителів, записані за допомогою датчиків, будуть вивчатися за допомогою технологій штучного інтелекту. Роботи допомагатимуть жителям в повсякденному житті.

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Toyota, яка називає Woven City «живою лабораторією», не повідомляє, як довго триватиме робота щодо проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, єгипетський дизайнер Мохамед Радван створив модульну систему граматичних робочих відсіків, яка може зробити роботу в уже існуючому офісі безпечною.