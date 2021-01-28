Toyota обійшла Volkswagen і вийшла у лідери з продажу авто

Японський автомобільний концерн Toyota Motor вперше за останні п'ять років продав найбільшу кількість своїх автомобілів у світі за підсумками року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в річному звіті компанії.

Повідомляється, що Toyota group, в яку також входять Daihatsu Motor і Hino Motors, засвідчила падіння світового продажу своїх автомобілів на 11,3% порівняно з показниками 2019 року. Загалом за попередній рік японцям вдалося продати 9,5 мільйона автомобілів.

Проте, представники Toyota Motor запевнили, що продаж концерну в Китаї зріс на 10,9% у річному обчисленні до майже 1,8 млн автомобілів, тоді як на своєму найбільшому ринку - в США - японці в 2020 році продали 2,1 млн машин, що на 11,3% менше порівняно з минулим роком.

Як відомо, протягом останніх п'яти років головним конкурентом для Toyota Motor був німецький концерн Volkswagen, але він за зазначений період зміг продати лише 9,3 мільйона автомобілів, завдяки чому світовим лідером стала Toyota.

Як передавав Укрінформ, раніше Міністерство юстиції США оштрафувало японського виробника Toyota на рекордні 180 мільйонів доларів за несвоєчасне подання звітів про викиди вуглецю автомобілями.

В американському Мін'юсті заявили, що такі дії японського автовиробника призвели до збільшення викидів вуглецю автомобілями на території США і зростання витрат для власників автомобілів, тоді як сама компанія збільшувала свої прибутки протягом цього ж часу.