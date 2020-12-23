Toyota розробила систему, що дає змогу одночасно керувати кількома авто
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Сама система здатна управляти автономними автомобілями, розробленими компанією Toyota, розмір яких становить 5 метрів завдовжки і 2 метри в ширину.
В ході демонстрації ця система допомогла дуже точно припаркувати автомобілі в установленому місці. При цьому одна з машин мала пропустити іншу, щоб уникнути зіткнення.
Японська компанія говорить, що система здатна скорочувати тимчасовий інтервал між машинами і управляти великою кількістю автомобілів у ситуаціях, коли багато людей чекають машини.
Компанія планує використовувати обладнані цією системою автомобілі для транспортування спортсменів на Токійських Олімпійських і Паралімпійських іграх у наступному році.
Вона також планує у співпраці з іншими компаніями розпочати до 2025 року використання машин, обладнаних новою системою, для транспортування товарів і як автолавки.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська телекомунікаційна компанія LG Uplus Corp. представила першу в світі технологію автономного паркування автомобіля за підтримки 5G-мережі.