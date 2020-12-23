Toyota розробила систему, що дає змогу одночасно керувати кількома авто

Японська автомобілебудівна компанія Toyota розробила нову транспортну систему, що дає змогу одночасно управляти декількома автономними автомобілями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Сама система здатна управляти автономними автомобілями, розробленими компанією Toyota, розмір яких становить 5 метрів завдовжки і 2 метри в ширину.

В ході демонстрації ця система допомогла дуже точно припаркувати автомобілі в установленому місці. При цьому одна з машин мала пропустити іншу, щоб уникнути зіткнення.

Японська компанія говорить, що система здатна скорочувати тимчасовий інтервал між машинами і управляти великою кількістю автомобілів у ситуаціях, коли багато людей чекають машини.

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Компанія планує використовувати обладнані цією системою автомобілі для транспортування спортсменів на Токійських Олімпійських і Паралімпійських іграх у наступному році.

Вона також планує у співпраці з іншими компаніями розпочати до 2025 року використання машин, обладнаних новою системою, для транспортування товарів і як автолавки.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська телекомунікаційна компанія LG Uplus Corp. представила першу в світі технологію автономного паркування автомобіля за підтримки 5G-мережі.