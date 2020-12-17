Honda відкликає 130 тисяч автомобілів

Через потенційні проблеми із трансмісією та програмним забезпеченням на деяких моделях, Honda оголосила про відкликання у Канаді 130 тис автомобілів.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

“Автовиробник заявив, що 96 761 відкликаний автомобіль потребує ремонту приводних валів, які можуть зламатися через корозію, викликану використанням солі на дорогах взимку. Ще 33 150 канадських автомобілів мають помилку у програмному забезпеченні, що спричиняє неправильну роботу камери заднього виду, сигналів повороту та двірників”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що під викликання потрапляють п’ять моделей автомобілів випуску 2007-2020 років.

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Як повідомлялося, раніше Honda оголосила про відкликання через ті само проблеми близько 1,4 млн автомобілів у США.