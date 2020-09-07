Hyundai та Kia відкликали понад пів мільйона авто

Концерн Hyundai Motor Group повідомив про відкликання 591 тисячі автомобілів марок Hyundai та Kia.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Car and Driver.

Зазначається, що причиною відкликання став витік гальмівної рідини, яка присутня в машинах 2013-2015 років випуску. Ця несправність може викликати коротке замикання і загоряння автомобіля.

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Відомо про 15 випадків загоряння двигунів в автомобілях Hyundai і вісім - в автомобілях Kia, всі вони пов'язані з проблемою витоку. Про нещасні випадки або травми не повідомлялося.

Фото: Bruce Benedict/Kia