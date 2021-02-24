Офіс після карантину: створили робоче місце, якому не страшний COVID-19

Єгипетський дизайнер Мохамед Радван створив модульну систему герметичних робочих відсіків, яка може зробити роботу в уже існуючому офісі безпечною.

Як передає Укрінформ, про пише Naked Science.

У зв'язку з пандемією коронавірусу багатьом роботодавцям довелося відправити своїх співробітників по домівках: когось відпочивати, а когось - працювати віддалено. Але дехто з роботодавців як і раніше мають зберігати хоча б мінімальний рівень присутності працівників в офісах. І чим довше триватиме карантин, тим більше компаній будуть змушені повернути працівників на їхні фізичні робочі місця, щоб мати можливість продовжувати свою діяльність.

Однак подібно до того, як робота на дому виявила проблеми, яких у нас не було до цього, робота в офісі під час або після пандемії матиме власний набір нових проблем - і саме їх прагне вирішити автор концепції Qworkntine.

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Qworkntine - модульна система герметичних робочих відсіків, яка може зробити роботу в уже існуючому офісі безпечною, в той час як ми будемо шукати довгострокові рішення. Побудова офісу на основі Qworkntine дозволяє запобігти зараженню співробітників, які змушені ходити на роботу в умовах карантину, і зробити простим і зручним відстеження контактів в багатолюдних офісах.

Шестикутна форма відсіків допомагає компаніям створювати з них будь-які модульні конструкції, які підходять для розміщення в офісних просторах. Як зазначає автор концепції, це все одно що збирати вулик, в якому все бджоли будуть здоровими і щасливими. Назва проекту - Qworkntine - невипадково перегукується з англійським словом quarantine («карантин»).

Кожен відсік оснащений акриловими дверцятами без ручок, які керуються системою розпізнавання облич і автоматично відкриваюється при наближенні «робочої бджоли». Він також включає вентилятори і очищувачі повітря для підтримки безперервного потоку безпечного для дихання повітря. Мансардне вікно призначене для тих, хто почувається незатишно в обмеженому просторі.

Дизайнер передбачає, що відсіки Qworkntine будуть виготовлятися з гігієнічних непористих матеріалів, які легко чистити і дезінфікувати.

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Проект, що отримав нагороду DNA Paris Design Awards у категорії «Відповідальний дизайн», наголошує, що заради здоров'я і процвітання нам, можливо, доведеться все-таки адаптуватися до нових умов роботи.