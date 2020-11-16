Робота в офісі - «життєво важлива» для поліпшення стосунків

Повсюдна робота з дому може призвести до зростання расизму та упередженого ставлення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на дослідження, проведене Інститутом Вульфа в Англії й Уельсі.

На думку дослідників, дружба на робочому місці - ключ до руйнування помилок і упередженого ставлення.

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Засновник інституту Ед Кесслер закликав уряди зосередити увагу на офісах і робочих місцях як на «життєво важливій» сфері для поліпшення стосунків. На думку експертів, без створення альтернативних офісів у рамках пандемії можливостей для соціального змішування між різними релігійними й етнічними групами буде значно менше.

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Дослідження, проведене серед більш як 11 тисяч осіб, показує, що з тих респондентів, хто працює в загальних офісах, три чверті (76%) перебували в етнічно різноманітному середовищі. Зокрема, це свідчить про те, що у безробітних на 37% більше шансів мати друзів тільки зі своєї етнічної групи.