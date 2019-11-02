Що робить з людиною 20 років офісної роботи

Дослідники вивчили дані трьох тисяч працівників і створили повнорозмірний манекен, який ілюструє, як може змінитися наше тіло після 20 років сидячої офісної роботи.

Про це повідомляє Naked Science.

У своїй новій доповіді група експертів у галузі охорони здоров'я на чолі з поведінковим футурологом Вільямом Хайямом вивчила дані опитування більш ніж 3000 офісних працівників з Франції, Німеччини та Великої Британії. Зʼясувалося, що близько половини з них вже страждають від запалення очей, головного болю та болю у спині. Також велика частина опитаних потерпає від стресу, зайвої ваги і набряклості кінцівок.

Щоб привернути увагу до цієї проблеми, експерти створили модель ляльки, у якої гіперболізовані всі зміни нашого тіла від офісної роботи. Манекен, що отримав ім'я Емма, є моделлю людини в натуральну величину. Голова його сильно висунута вперед через постійне наближення до екрану монітора, спина викривлена ​​через занадто низький стіл, очі червоні на тлі недосипу, а шкіра біла внаслідок нестачі сонячного світла. Емма страждає від зайвої ваги і віддалено нагадує одну з колег.

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Але до моделі не варто ставитися надто серйозно: це лише схема можливих реальних проблем. Лялька була створена, щоб люди замислилися, як сильно постійне сидіння в офісі на незручних стільцях і за незручними столами впливає на організм.