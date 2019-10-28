У США представили зубну щітку зі штучним інтелектом

Бренд Oral-B корпорації Procter & Gamble представив зубну щітку Genius X зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє портал Business Wire.

“Зубна щітка Genius X зі штучним інтелектом від Oral-B допоможе вам з визначенням необхідного часу для чистки зубів кожного дня”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, Oral-B після зібрання даних із 2 тисяч сесій чистки зубів створила алгоритм, який допоможе людям покращити сам процес чистки власних зубів.

Так, коли користувач починає чистити зуби, у фірмовому додатку на телефоні активується таймер і підказки, як слід далі проводити процедуру.

Genius X також використовує спеціальні сенсори, які відстежують, чи не занадто сильно користувач тисне на емаль і ясна, й чи не занадто довго чистить він або вона одне і те ж місце.