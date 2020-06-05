Українці у США розповіли про переваги віддаленої роботи

Через COVID-19 і запроваджений карантин 40% американців перейшли на дистанційну форму роботи, а чимало працедавців планують залишити частину своїх працівників працювати з дому й після виходу з карантину.

Українці, що працюють в США, розповіли, які переваги бачать для себе у дистанційній роботі, йдеться в сюжеті «Голосу Америки».

Однією з них, зокрема, є можливість змінювати місце проживання, обираючи більш комфортні та дешевші міста, адже немає потреби ходити в офіс.

Журналістка Олена Андрющенко перебралася з Дніпра до Колорадо-Спрінгз 9 місяців тому. Кілька років тому Колорадо-Спрінгз визнали найкомфортнішим містом для життя у США. Олена вважає Колорадо гарним місцем для віддаленої роботи, адже тут поєднуються гірська природа і переваги міського життя. Переваги міста Олена відчула саме під час карантину.

Юлія Вілліс з Києва вже 6 років живе неподалік американської столиці в місті Арлінгтон, штат Вірджинія. Вона розповідає, що їй подобається близькість до столиці і водночас можливість насолождуватися свіжим повітрям, приватним будинком, можливостями для занять бігом, близькістю супермаркетів тощо. Арлінгтон добре підходить для бізнесу Юлії та її чоловіка із догляду за собаками, а також для подорожей, адже це місто лише за кілька годин на авто від Нью-Йорка.

Анна Дегтерьова родом з Дніпра. Вісім років тому вона заснувала американсько-український бізнес-акселератор «Happy Farm». Сан-Франциско – мрію багатьох людей – пів року тому вона змінила на Нью-Йорк. За словами Анни, у Нью-Йорку вона почувається безпечніше, там краща транспортна система та порівняно дешевше життя.

Як роботодавець, засновниця «Happy Farm» нагадує: треба розрізняти дистанційну роботу і роботу на карантині. У звичний час діти у школі чи в садках, а працювати можна не лише вдома, а й у кав’ярні чи парку, проводити бізнес-зустрічі поза офісом і загалом вільно складати свій графік, працювати зранку, вдень або ввечері чи робити перерви.

«Ми працюємо з будь-якої точки світу, нам неважливо, де ми перебуваємо. Більше того, якщо в тебе команда в різних часових поясах, ти можеш за добу встигати більше. З іншого боку, ти можеш збирати унікальних людей із різними компетенціями, різним досвідом – ти нічим не обмежений», - розповідає Анна Дегтерьова.

За її словами, загалом люди зараз достатньо свідомі, їм не потрібен мікроменеджмент, за ними не потрібно стежити. «У моєму розумінні, якщо у компанії поганий менеджмент, вони думають, що можуть вирішити проблему, посадивши людей в офіс. Насправді просто треба правильно ставити завдання», - радить засновниця «Happy Farm».

Як зазначається, нещодавні дослідження Гарвардської школи бизнесу свідчать, що в майбутньому все більше людей працюватимуть віддалено, а, отже, матимуть свободу в виборі місця життя. Так, експертка з ринку праці Кейт Лістер з компанії «Аналітика глобальної праці» прогнозує, що у віртуальну площину перейде значна частина медицини, адміністративної роботи та сфери послуг.

Це підходить як працівникам, так і роботодавцям. Зокрема, людям це звільняє час, який вони витрачають на дорогу: в середньому, в дорозі на роботу і назад вони проводять 11 днів на рік. Таким чином, працівники економлять гроші і менше стресують.

З точки зору роботодавця, це підвищення рівня продуктивності праці: їм легше залучати і утримувати працівників.

Як зазначається, дослідження Гарварду засвідчило, що концепт роботи з дому, що дає гнучкість у робочих годинах, успішно замінює робота звідусіль, що додає ще й територіальну гнучкість. Це дозволяє багатьом людям переїздити з мегаполісів у спокійніші та дешевші райони, та ще й піднімає продуктивність на 4%.

Відео: Голос Америки