Космічною туристкою SpaceX стала американка, яка поборола рак

29-річна американка Гейлі Арсено, яка поборола рак кісток, стане ще одним космічним туристом під час першого цивільного польоту в рамках місії Inspiration 4 від SpaceX.

Про це було оголошено в дитячому дослідницькому госпіталі Сент-Джуд в Мемфісі, повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Арсено також стане наймолодшою американкою, яка побуває на орбіті Землі.

«Я зберігала найбільшу таємницю свого життя півтора місяця. Тож тепер я можу поділитися нею зі світом… Я думаю, що ця місія буде надихати людей у багатьох відношеннях. Це показує їм, що все можливо», - сказала вона.

У 10-річному віці у Арсено діагностували рак кісток, вона була пацієнткою госпіталю Сент-Джуд. Дівчина перенесла хіміотерапію та операцію із заміни деяких кісток ніг на штучні.

Арсено також стане першою астронавткою, яку допустили до польотів у космос з подібною травмою. Дівчина впевнена, що дана місія відкриє космічні подорожі людям, які фізично недосконалі.

Як повідомляв Укрінформ, SpaceX має намір не раніше четвертого кварталу 2021 року здійснити запуск ракети Falcon 9 в межах програми Inspiration4 - першої повністю комерційної місії астронавтів на орбіту - з історичного стартового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

Участь у запуску вже оплатив гендиректор американської компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман. Він також став спонсором польоту трьох інших учасників та оголосив, що пожертвує 100 млн доларів дитячому госпіталю Сент-Джуд. Тоді ж стало відомо, що друге крісло в польоті займе представник госпіталю, яким і стала Арсено.

Інші два члени екіпажу Inspiration4 визначаться за підсумками оголошеного раніше конкурсу, який завершиться 28 лютого.

Фото: St Jude Children's Research Hospital