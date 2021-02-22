Гнучкий екран і власна «операційка»: Huawei представив новий смартфон

Китайська компанія Huawei представила новий смартфон Huawei Mate X2, який має гнучкий дисплей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Пристрій стане одним із перших смартфонів Huawei, який зможе працювати на власній операційній системі HarmonyOS.

У середині смартфона встановлений процесор Kirin 9000.

Ба більше, задня камера Huawei Mate X2 має 4 сенсори для оптичного зуму й глибину різкості.

Версія з внутрішньою пам’яттю 256 Гб буде коштувати від 2 785 доларів США, а модель у 512 Гб стартує від 2 900 доларів. Продажі почнуться у Китаї вже з 25 лютого.

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Зазначається, що компанія не оголосила, чи пристрій буде також доступний на міжнародних ринках.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Samsung Galaxy F62, в якому встановлена батарея з потужністю 7 000 мегаампер на годину.

Фото: Huawei