Гнучкий екран і власна «операційка»: Huawei представив новий смартфон
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Пристрій стане одним із перших смартфонів Huawei, який зможе працювати на власній операційній системі HarmonyOS.
У середині смартфона встановлений процесор Kirin 9000.
Ба більше, задня камера Huawei Mate X2 має 4 сенсори для оптичного зуму й глибину різкості.
Версія з внутрішньою пам’яттю 256 Гб буде коштувати від 2 785 доларів США, а модель у 512 Гб стартує від 2 900 доларів. Продажі почнуться у Китаї вже з 25 лютого.
Зазначається, що компанія не оголосила, чи пристрій буде також доступний на міжнародних ринках.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Samsung Galaxy F62, в якому встановлена батарея з потужністю 7 000 мегаампер на годину.
Фото: Huawei