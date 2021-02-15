Samsung представила смартфон із потужною батареєю та чотирма камерами

Південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Samsung Galaxy F62, в якому встановлена батарея з потужністю в 7 000 мегаампер на годину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Зазначається, що після Galaxy M51, це другий смартфон від Samsung, який отримав настільки потужну батарею.

Сам пристрій має AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ та селфікамерою у 32 Мп. На зворотній стороні знаходяться ще чотири камери – 64Мп, 12 Мп та дві по 5 Мп.

Читайте також: Apple стала найбільшим у світі продавцем смартфонів

Операційна пам'ять становить 6 або 8 Гб (на вибір клієнта), а внутрішня – 128 Гб.

Samsung Galaxy F62 буде доступний у трьох кольорах – зеленому, синьому та сірому. Вартість базовою моделі розпочинається від 330 доларів США. Продажі стартують вже 22 лютого.

Читайте також: Samsung представив бюджетний смартфон Galaxy A12

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung презентувала новий бюджетний смартфон Galaxy A12 вартістю $245.