Samsung представив бюджетний смартфон Galaxy

Південнокорейська компанія Samsung презентувала новий бюджетний смартфон Galaxy A12 вартістю $245.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Смартфон із 6,5-дюймовим дисплеєм має п’ять камер: на передній стороні - селфікамера на 8 Мп, ззаду - ще чотири (48 Мп, 5 Мп та дві по 2 Мп).

Потужність батареї становить 5 тисяч мАг. Операційна пам'ять - 3 Гб, внутрішня - 32 Гб.

Вартість Galaxy A12 становить 245 доларів США.

Зазначається, що після запуску нової флагманської серії Galaxy S21 минулого місяця, Samsung представляє бюджетні нові смартфони, щоб дати додатковий стимул для продажів, які зазнали проблем минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Oppo представила новий бюджетний смартфон Oppo A55 5G.