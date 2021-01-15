Потрійна камера і 5G: Samsung представив нові Galaxy S21

Південнокорейська компанія представила одразу три нові смартфони Galaxy S21, Galaxy S21 Plus та Galaxy S21 Ultra з підтримкою 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cnet.

Усі ці смартфони підтримують 5G, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.1.

Galaxy S21 має дисплей у 15,8 см та процесор Snapdragon 888. Потужність акумулятора дорівнює 4 тис. мегаампер за годину. Також у пристрої встановлені три камери – 12 Мп, 12 Мп та 64 Мп.

Сам смартфон буде доступний у чотирьох кольорах – фіолетовому, рожевому, сірому й білому. Вартість дорівнює 800 доларів США.

Galaxy S21 Plus має дисплей у 17 см і процесор Snapdragon 888. Потужність акумулятора дорівнює 4800 мегаампер за годину. Також у пристрої встановлені три камери – 12 Мп, 12 Мп та 64 Мп.

Смартфон буде доступний у трьох кольорах – фіолетовому, сріблястому і чорному. Вартість дорівнює 1000 доларів США.

Galaxy S21 Ultra має дисплей у 17,3 см і процесор Snapdragon 888. Потужність акумулятора - 5 тис. мегаампер за годину. Також у пристрої встановлені чотири камери – 12 Мп, 108 Мп, 10Мп та 10 Мп.

Смартфон буде доступний у двох кольорах – сріблястому і чорному. Вартість - 1200 доларів США.

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Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Hisense представила перший у світі смартфон із дисплеєм E Ink та підтримкою 5G.