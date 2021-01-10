Samsung представив телевізор із технологією одночасного перегляду контенту з чотирьох джерел

Компанія Samsung представила телевізор MicroLED із фіксованими розмірами 110, 99 та 88 дюймів, оснащений функцією Multiview з можливістю підключати до екрана чотири пристрої одночасно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cnet.

Технологія MicroLED забезпечує ідеальні рівні чорного та високу яскравість, оскільки використовує мільйони крихітних світлодіодів для безпосереднього створення зображення. Вона потенційно краща від OLED, тому що не передбачає можливості вигорання екрана, що призводить до плям на дисплеї.

Видання зазначає, що 110-дюймовий телевізор MicroLED має розмір чотирьох 55-дюймових телевізорів, які з’єднані між собою, а функція MultiView дозволяє одночасно підключати кілька пристроїв і відображати чотири екрани одночасно. Наприклад, користувач може переглядати новини, фільми та додатки на спільному екрані.

Компанія Samsung повністю видалила рамку навколо екрана і досягла співвідношення 99,99% дисплею до корпусу телевізора. Девайс може передавати 5.1-канальний звук і оснащений функцією відстеження об'єктів, щоб слідкувати за формами, що рухаються по екрану.

Згідно з повідомленням Cnet, компанія презентувала 110-дюймовий MicroLED у Кореї минулого місяця. Він коштує 170 мільйонів вон, приблизно 156 тис. доларів.

У вівторок на своєму першому заході перед виставкою CES (Міжнародна виставка побутової електроніки) компанія оголосила про ще два розміри, 99 та 88 дюймів, усі три з роздільною здатністю 4K. Samsung заявляє, що телевізори прибудуть на інші ринки пізніше цього року.

Фото: Samsung