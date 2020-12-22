У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G
Як передає Укрінформ, про це повідомляє GizmoChina.
Сам смартфон Hisense A7 5G продаватиметься ексклюзивно на території Китаю. Його вартість становитиме 1999 юанів або 305 доларів США.
17-сантиметровий екран Hisense A7 5G є чорно-білим, а його роздільна здатність дорівнює 300 пікселів на 2,54 см.
Загалом смартфон має 6 Гб операційної пам’яті та 128 Гб внутрішньої пам’яті. У середині також вбудована батарея з потужністю в 4,770 мегаампер за годину.
Зазначається, що раніше цього року Hisense вже представляла перший у світі смартфон із дисплеєм E Ink з моделями Hisense A5C, Hisense A5 Pro та Hisense A5 Pro CC. Однак, всі вони не мали підтримки 5G.
E Ink (Electronic Ink) - це дисплей на основі "електронного чорнила", де зображення формується мікроскопічними частинками пігменту. Так само воно утворюється і на справжньому папері, проте тільки змінитися потім не може, на відміну від смартфона.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила два нових смартфони A12 та A02S.