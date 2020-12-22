У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G

Китайська компанія Hisense представила перший у світі смартфон із дисплеєм E Ink та підтримкою 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GizmoChina.

Сам смартфон Hisense A7 5G продаватиметься ексклюзивно на території Китаю. Його вартість становитиме 1999 юанів або 305 доларів США.

17-сантиметровий екран Hisense A7 5G є чорно-білим, а його роздільна здатність дорівнює 300 пікселів на 2,54 см.

Загалом смартфон має 6 Гб операційної пам’яті та 128 Гб внутрішньої пам’яті. У середині також вбудована батарея з потужністю в 4,770 мегаампер за годину.

Зазначається, що раніше цього року Hisense вже представляла перший у світі смартфон із дисплеєм E Ink з моделями Hisense A5C, Hisense A5 Pro та Hisense A5 Pro CC. Однак, всі вони не мали підтримки 5G.

E Ink (Electronic Ink) - це дисплей на основі "електронного чорнила", де зображення формується мікроскопічними частинками пігменту. Так само воно утворюється і на справжньому папері, проте тільки змінитися потім не може, на відміну від смартфона.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила два нових смартфони A12 та A02S.