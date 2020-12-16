Huawei випустив бета-версію «операційки» для смартфонів

Китайська компанія Huawei випустила бета-версію власної операційної системи HarmonyOS 2.0 Beta, яка працюватиме на смартфонах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Поки що «операційка» доступна на смартфонах Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 (і його версії 5G) та Mate 30 Pro (і його версії 5G), а також на планшеті Huawei MatePad Pro (і його версії 5G).

Компанія пропонує протестувати операційну систему HarmonyOS 2.0 Beta, яка може «прилетіти» через повітря після оформлення підписки.

Раніше була представлена HarmonyOS, яка працюватиме на «розумних» телевізорах.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні генеральний директор Huawei Consumer BG Річард Ю оголосив, що наступного року смартфони компанії можуть почати використовувати операційну систему HarmonyOS замість Android.