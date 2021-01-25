Oppo представив бюджетний смартфон із 5G

Китайська компанія Oppo представила новий бюджетний смартфон Oppo A55 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Пристрій має рідкокристалічний дисплей діагоналлю 16,51 см із частотою оновлення 60Гц та роздільною здатністю HD+.

Операційна пам'ять становить 6 Гб, а внутрішня до 128 Гб. Передбачено також можливість збільшити розмір пам’яті на смартфоні завдяки карті пам’яті microSD.

На зворотній стороні пристрою встановлені 3 камери – одна 13Мп та дві по 2Мп. Також збоку Oppo A55 5G є сканер для зчитування відбитків пальців.

Вартість одного екземпляра становить 245 доларів.

Фото: OPPO