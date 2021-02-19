Huawei планує рятувати бізнес розведенням свиней і видобутком вугілля

Компанія Huawei на тлі зниження продажу смартфонів шукає інші джерела доходу для своїх технологій: поряд з технологіями штучного інтелекту для свинарів, Huawei планує працювати з вугледобувною промисловістю та металургією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У Китаї найбільша у світі свинарська промисловість. Технології допомагають модернізувати свиноферми за рахунок впровадження штучного інтелекту для виявлення хвороб і відстеження свиней. Зокрема, технологія розпізнавання осіб може ідентифікувати окремих тварин, у той час як інші програми відстежують їхню вагу, раціон і фізичну активність.

Компанія також хоче розробити технологію для вугільних шахт, яка призведе до «меншої кількості робітників, більшої безпеки і підвищення ефективності», дозволивши шахтарям «носити костюми і краватки» на роботі.

Як відомо, в результаті санкцій США найбільший у світі виробник телекомунікаційного устаткування обмежився виробництвом моделей 4G, оскільки у нього немає дозволу американського уряду на імпорт компонентів для моделей 5G. Розробку 5G від Huawei також заблокували в ряді інших країн, включаючи Велику Британію, через побоювання з приводу національної безпеки.