Засновник Huawei: Ми готові ділитися з американськими компаніями своїми 5G-технологіями

Китайська корпорація Huawei сподівається, що адміністрація нового президента США Джо Байдена змінить свою політику щодо неї.

Про це у своєму інтерв’ю для світових ЗМІ заявив засновник Huawei Жень Чженфей, передає Укрінформ.

«Сподіваюся, що нова адміністрація США керуватиметься більш відкритою політикою, яка відповідає інтересам американських компаній і економіки США в цілому. Деякі американські політики мають певні занепокоєння щодо потенційного впливу 5G у світовому масштабі. Як я колись уже пообіцяв, ми передамо всі наші 5G-технології, а не лише ліцензуватимемо виробництва», - сказав він.

На думку Женя Чженфея, торгівля була б вигідною як Китаю, так і США, бо американським компаніям фінансово вигідно мати дозвіл на постачання товарів китайським споживачам.

«Якщо виробничі потужності Huawei розширяться, це означатиме, що американські компанії зможуть продавати більше. Це безпрограшна ситуація. Я вірю, що нова адміністрація зважить на це і збалансує інтереси, плануючи свої дії», - сказав очільник китайської корпорації.

Як повідомлялося, США включили Huawei у «чорний список» компаній у травні 2019 року. На думку тогочасної влади Сполучених Штатів, телекомунікаційне обладнання компанії використовувалося для шпіонажу на користь КНР. В рамках санкцій американським виробникам і розробникам було заборонено продавати Huawei та усім її підрозділам технології і компоненти без отримання дозволу уряду США.

Окрім Штатів, співпраця з Huawei у сфері розвитку мереж мобільного зв'язку і передачі даних нового покоління 5G заборонена, зокрема, у Великій Британії, Швеції, Японії, Франції.

Фото: Huawei