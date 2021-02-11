Обладнання Huawei використовуватимуть для автоматизації роботи шахт - засновник компанії

Обладнання Huawei використовуватимуть для автоматизації роботи шахт - засновник компанії

Укрінформ
Напрацювання лабораторії інтелектуальних інновацій компанії Huawei забезпечать осучаснення процесу видобутку корисних копалин.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю для світових ЗМІ повідомив засновник Huawei Жень Чженфей під час церемонії відкриття лабораторії інтелектуальних інновацій у гірничій промисловості (Intelligent Mining Innovation Lab) у місті Тайюані, провінція Шаньсі.

«Лабораторія інтелектуальних інновацій у гірничій промисловості здебільшого підтримуватиме операційну діяльність кількох тисяч вугільних шахт провінції Шаньсі, а також інших видів шахт. У майбутньому технології автономного водіння допоможуть налагодити автоматизований видобуток корисних копалин на відкритих кар'єрах. Вже навіть є кілька автоматизованих шахт (у провінції Шаньсі,- ред.)», - зазначив він.

На думку очільника китайської корпорації, застосування інформаційно-комунікаційних технологій допоможе керівникам шахт зробити процес видобутку інтелектуальним. На шахтах провінції Шаньсі вже встановлено пристрої для ефективного запобігання вибухам газу, але їхня робота потребує вдосконалення, додав він.

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«Для їхньої роботи потрібні чотири кабелі: два силових і два сигнальних. У поєднанні з нашою технологією детектори газу працюють без кабелів, передаючи дані бездротовою мережею», - навів приклад Жень Чженфей.

Як повідомлялося, компанія Huawei має понад 100 дослідницьких центрів і спільних лабораторій по всьому світу, частина з них - лабораторії прикладних досліджень, створені спільно з клієнтами корпорації. Нещодавно дослідники Huawei вийшли за межі сфери телекомунікацій, започаткувавши спільну лабораторію щодо питань видобутку вугілля. Також існують спільні прикладні науково-дослідні лабораторії, спрямовані на транспортну галузь, зокрема аеропорти та морські й річкові порти.

Фото: Huawei 

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