Обладнання Huawei використовуватимуть для автоматизації роботи шахт - засновник компанії

Напрацювання лабораторії інтелектуальних інновацій компанії Huawei забезпечать осучаснення процесу видобутку корисних копалин.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю для світових ЗМІ повідомив засновник Huawei Жень Чженфей під час церемонії відкриття лабораторії інтелектуальних інновацій у гірничій промисловості (Intelligent Mining Innovation Lab) у місті Тайюані, провінція Шаньсі.

«Лабораторія інтелектуальних інновацій у гірничій промисловості здебільшого підтримуватиме операційну діяльність кількох тисяч вугільних шахт провінції Шаньсі, а також інших видів шахт. У майбутньому технології автономного водіння допоможуть налагодити автоматизований видобуток корисних копалин на відкритих кар'єрах. Вже навіть є кілька автоматизованих шахт (у провінції Шаньсі,- ред.)», - зазначив він.

На думку очільника китайської корпорації, застосування інформаційно-комунікаційних технологій допоможе керівникам шахт зробити процес видобутку інтелектуальним. На шахтах провінції Шаньсі вже встановлено пристрої для ефективного запобігання вибухам газу, але їхня робота потребує вдосконалення, додав він.

«Для їхньої роботи потрібні чотири кабелі: два силових і два сигнальних. У поєднанні з нашою технологією детектори газу працюють без кабелів, передаючи дані бездротовою мережею», - навів приклад Жень Чженфей.

Як повідомлялося, компанія Huawei має понад 100 дослідницьких центрів і спільних лабораторій по всьому світу, частина з них - лабораторії прикладних досліджень, створені спільно з клієнтами корпорації. Нещодавно дослідники Huawei вийшли за межі сфери телекомунікацій, започаткувавши спільну лабораторію щодо питань видобутку вугілля. Також існують спільні прикладні науково-дослідні лабораторії, спрямовані на транспортну галузь, зокрема аеропорти та морські й річкові порти.

Фото: Huawei