Мавпячі мордочки: Китай розробляє нову технологію розпізнавання обличчя

Китайські вчені з Північно-Західного університету в місті Сіань розробляють технологію з розпізнавання обличчя золотистих кирпоносих мавп.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Завдяки цій новітній технології, науковці мають на меті створити інформаційну базу даних золотистих кирпоносих мавп у гірському хребті Циньлін.

Зазначається, що поки що технологія з розпізнавання обличчя тварин, яка нині перебуває на експериментальному етапі, змогла лише виявити 200 золотистих кирпоносих мавп.

«Ми робимо від 700 до 800 фотографій кожної мавпи, тоді як рівень розпізнавання обличчя може досягати 94%», - заявив один із дослідників Жанг Хе.

Він також додав, що після повної розробки система буде вбудована в інфрачервоні камери, які будуть встановлені в природі, і автоматично виявляти мавп, розпізнавати їх та збирати дані про їхню поведінку.

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Зазначається, що всього в Циньліні на висоті від 1500 до 3300 метрів проживає близько 4 тисячі золотистих кирпоносих мавп.

Як повідомляв Укрінформ, дослідникам із Пенсильванського університету вдалося підняти у повітря дві невеликі майларові пластини та керувати їхнім рухом лише за допомогою світла.