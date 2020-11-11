У Канаді використали технологію розпізнавання обличчя для відстеження ведмедів гризлі

Еколог із Британської Колумбії (Канада) Мелані Клапхем за допомогою технології розпізнавання обличчя ідентифікує ведмедів гризлі для дослідження поведінки тварин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC.

Клапхем фотографувала ведмедів гризлі на узбережжях Британської Колумбії останні три роки. Вона використовувала невеликі приховані камери, закріплені на гілках дерев у лісі.

Еколог співпрацювала з двома розробниками програмного забезпечення із Кремнієвої долини, а також дослідницьким центром гризлі на Алясці. Спільно вони розробили технологію, яка дає змогу ідентифікувати ведмедів.

За її словами, програмне забезпечення з кодом у вільному доступі в мережі може використовуватися та адаптуватися будь-ким для вивчення поведінки ведмедів.

Клапхем сподівається, що технологію адаптує місцева влада та некомерційні організації, оскільки це покращить розуміння поведінки тварин, наприклад роз’яснить процес їхньої міграції з густонаселених районів, а також допоможе дослідити переміщення видів, які перебувають під загрозою вимирання.

За допомогою технології можливо відслідковувати ведмедів, коли вони рухаються так само, як люди в аеропортах, зазначила Клапхем. Представники місцевої влади зможуть ухвалювати раціональні рішення щодо збереження природних територій, якщо використовуватимуть систему розпізнавання тварин.

Технологія також може допомогти мінімізувати небезпеку від зустрічі з ведмедями, які іноді приходять до людських осель та шукають їжу у сміттєвих баках, відстеживши кількість тварин та визначивши їхній маршрут.

Фото: Melanie Clapham