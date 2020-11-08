Двоє ведмедів з реабілітаційного центру їдуть «зустрічати старість» до Європи

Двох бурих ведмедів Алісу і Тимка, які останній рік жили у Василівському реабілітаційному центрі для хижаків у Запорізькій області, відправили до Румунії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці ведмеді повинні були виїхати навесні, але через карантин затрималися на рік. У Румунії вони житимуть у напіввільних умовах. Це вікові тварини: Тимкові - 20 років, Алісі - майже 30. У європейському центрі вони зустрінуть старість", - говорить директор Василівського центру реабілітації хижаків Олександр Пилишенко.

Ведмедиця Аліса кілька років тому осліпла. Як каже Олександр, це могло статися через проблеми з зубами.

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Клишоногі жили у Хмельницькому, у парку імені Чекмана. У них не було зимівників, клітки були не дуже великими, і в лютому 2019 року Хмельницька міськрада прийняла рішення передати Алісу і Тимка волонтерам, які зможуть створити для тварин кращі умови.

"Синевір переповнений, немає місць. Тому було прийнято рішення відправити їх у Румунію. Олександр Пилишенко погодився взяти до себе тварин, поки ми оформили всі документи. У Румунії вони житимуть на території площею 2 га, гори, свіже повітря", - говорить волонтер реабілітаційного центру міжнародної організації "БФ імені Лоуренса Ентоні" Анна Масяч.

Перевозитимуть ведмедиків на спеціальному автомобілі. Поїздка з Василівки до Румунії займе дві доби і обійдеться у 2000 євро. Як виявилося, знайти перевізника, який би мав всі необхідні ліцензії та дозволи, дуже складно. Ведмедиків перевозять у спеціальних клітках-переносках, їм не вводили транквілізатори або снодійне.

Тимко відразу перейшов в клітку-переноску і був готовий до поїздки, а ось хижачку довго "вмовляли". Процес розтягнувся на кілька годин.

"Найбільша складність полягає в наших дорогах, час перевезення збільшується через невеликій швидкості. Друга складність - ведмеді активні в дорозі, на відміну від інших тварин. Вони постійно вештаються і розгойдують автомобіль. Ми проходимо три рази контроль (митний, ветеринарний, перевірка документів). Тварини, які переміщаються з третіх країн єврозони, піддаються особливому контролю. звідси до кінцевої точки - 1800 км ", - говорить водій Сергій Ткачук.

Він підгодовуватиме і даватиме воду тваринам протягом всієї поїздки.