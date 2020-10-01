У Синевирі стоматологи полікували зуби бурим ведмедям

У реабілітаційному центрі бурих ведмедів Національного природного парку «Синевир» провели загальний ветеринарний огляд тварин, двом клишоногим полікували зуби та провели вакцинацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють на сторінці НПП "Синевир" у Фейсбуці.

“У Реабілітаційному центрі бурих ведмедів національного природного парку «Синевир» провели загальний ветеринарний огляд тварин, зокрема, двом клишоногим полікували зуби та провели вакцинацію”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, профілактичні та лікувальні заходи здійснили ветеринар центру Михайло Маслей і волонтери з ветклініки «Олвет» (місто Івано-Франківськ).

Наразі в Центрі реабілітації бурих ведмедів в Синевирі перебуває понад три десятки тварин. Останніх п'ять ведмедів у Синевир перевели волонтери зі скандального приватного зоопарку міста Покровськ на Донеччині.