Вівчарі у Карпатах тримають собак, схожих на овець

Кожну отару на Карпатських полонинах охороняють вівчарські собаки, вдень вони допомагають заганяти стадо, а вночі — охороняють його від вовка, ведмедя та рисі. Вони повинні бути витривалі, а ще бути схожими на вівцю.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів Василь Муханюк із Лазещини, власник вівчарських собак.

“Кожну отару на Карпатських полонинах охороняють вівчарські собаки. Вдень їхня робота — допомагати вівчарям заганяти стадо, а вночі вони охороняють отару від вовка, ведмедя чи рисі. У мого батька, який вівчарить на полонині Шумняска, п'ять вівчарських собак — це середньоазіатські вівчарки алабаї. Вони мають бути невибагливі, витривалі, а ще — бути схожими за забарвленням на вівцю,” - розповів Муханюк.

Вівчарі у Карпатах тримають особливих собак, схожих на овець / Фото: Сергій Гудак. Укрінформ

Така схожість потрібна для того, аби дезорієнтувати дикого звіра.

“Уявіть собі ведмедя, котрий вночі, голодним, прийшов до отари і хоче зарізати вівцю. І тут на нього вибігає одна “вівця” зі стада, гавкає і скалить зуби. Ведмідь лякається й тікає.” - пояснив Муханюк.

За словами господаря, ці собаки з вовком завжди готові прийняти бій — саме для цього змалечку їм обрізають вуха та хвости.

“Це найбільш уразливі місця в алабаїв,” - зазначив він.

Муханюк показує нам собак, котрі глядять батькову отару на Чорногірській полонині. Це алабаї Бай, Бабу, Цезар та Зоя. На випас з чабанами собаки ходять по черзі — двоє зранку, двоє — по обіді.

Собак купили у Словаччині — там родич розводить цих псів для вівчарів. Вартість такої середньоазіатської вівчарки — 1,3 тис. євро.

Виростають вівчарські собаки до 70-80 см, важать — 60-80 кг.