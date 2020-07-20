Собака може розпізнати COVID-19 швидше за лабораторію

Дослідження, яке проводиться в Гельсінкі, свідчить, що собаки швидше, ніж лабораторні аналізи, здатні розпізнавати коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Yle.

"Під час дослідження, яке проводить Університет Гельсінкі, собака, нюхаючи зразок сечі пацієнта, швидше розпізнав коронавірус, ніж надійшли лабораторні результати", - йдеться у повідомленні.

Зараз же тести на антитіла проводять за допомогою аналізу крові або ж мазків зі слизової оболонки порожнини носа.

Наголошується, що дослідження викликало величезний міжнародний інтерес, так як собаки, навчені розпізнавати зараження коронавірусом, могли б істотно допомогти в боротьбі з поширенням пандемії.

Зокрема, їх можна було б активно використовувати в аеропортах і на митних пунктах.

Як повідомлялося, станом на 20 липня у світі загалом підтверджено 14 646 707 випадків коронавірусу, з яких 608 987 - летальні. А 8 737 851 людина вже вилікувалася від COVID-19.

Фото: Yle