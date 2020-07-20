Собака може розпізнати COVID-19 швидше за лабораторію
Про це повідомляє Yle.
"Під час дослідження, яке проводить Університет Гельсінкі, собака, нюхаючи зразок сечі пацієнта, швидше розпізнав коронавірус, ніж надійшли лабораторні результати", - йдеться у повідомленні.
Зараз же тести на антитіла проводять за допомогою аналізу крові або ж мазків зі слизової оболонки порожнини носа.
Наголошується, що дослідження викликало величезний міжнародний інтерес, так як собаки, навчені розпізнавати зараження коронавірусом, могли б істотно допомогти в боротьбі з поширенням пандемії.
Зокрема, їх можна було б активно використовувати в аеропортах і на митних пунктах.
Як повідомлялося, станом на 20 липня у світі загалом підтверджено 14 646 707 випадків коронавірусу, з яких 608 987 - летальні. А 8 737 851 людина вже вилікувалася від COVID-19.
Фото: Yle