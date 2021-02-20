Науковцям США вдалося підняти у повітря предмет за допомогою світла

Дослідникам з Пенсильванського університету вдалося підняти у повітря дві невеликі майларові пластини та керувати їхнім рухом лише за допомогою світла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Wired.

Зазначається, що раніше дослідники використовували це фізичне явище для польоту невидимих аерозолів та частинок у мікрорідких пристроях. Але ніхто ніколи раніше не переміщував предмет, достатньо великий, щоб його можна було обхопити рукою, й тим більше не піднімали нічого, що може нести інші предмети.

Під час експерименту дослідники розмістили тонкі пластини над покриттям зі світлодіодів, енергія яких нагрівала нижню частину майлара, рухала частки повітря під пластиком та відштовхувала пластини від столу. Вчені активували лампочки та зафіксували, що майларові пластини почали підніматися. Ба більше, при пересуванні світлового променя вони переміщувалися над покриттям.

Завдяки цьому експерименту дослідники сподіваються розробити систему польоту за допомогою технології зависання на світлі.

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