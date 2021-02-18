У США розробили «робота-черепаху», який живиться стиснутим повітрям

Дослідники з Каліфорнійського університету у Сан-Дієго розробили «робота-черепаху», який може працювати без електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

За даними науковців, «робот-черепаха» живиться стиснутим повітрям.

Самим апаратом керують за допомогою пневматичних ланцюгів. Вони складаються з системи циліндричних поверхневостей у вигляді чотирьох ніжок, які в свою чергу можуть рухатися або навіть згинатися завдяки тому, що клапани пропускають повітря, що перебуває під тиском.

«Наш винахід робота представляє собою суттєвий крок на шляху до повністю автономних роботів, які можуть прогулюватися без живлення електроенергії», - заявив один із дослідників Ділан Дротман.

На думку науковців, цю технологію можна буде впроваджувати не тільки в дитячих іграшках, але й у місцях, де електроніка взагалі не працює, таких як шахти.

Як повідомляв Укрінформ, інженери з Каліфорнійського університету у Сан-Дієго розробили шкіряну наліпку, яка постійно може вимірювати кров’яний тиск та серцевий ритм.

Фото: UC San Diego