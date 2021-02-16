У США представили наліпку, яка вимірює тиск і серцевий ритм

Інженери з Каліфорнійського університету у Сан-Дієго розробили шкіряну наліпку, яка постійно може вимірювати кров’яний тиск та серцевий ритм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

Ба більше, наліпка може одночасно також вимірювати рівень глюкози, молочної кислоти, алкоголю або кофеїну.

Це перший пристрій, який одночасно контролює серцево-судинні сигнали та багато біохімічних рівнів у організмі людини.

«Цей тип пристрою, що можна носити, був би дуже корисним людям з супутніми захворюваннями для регулярного контролю за власним здоров’ям», - заявив дослідник Лю Їн.

Він також додав, що пристрій може бути чудовим інструментом для дистанційного спостереження за пацієнтами, особливо під час пандемії COVID-19, коли люди мінімізують особисті візити до лікарів.

Зазначається, що сам процес вимірювання можливий завдяки відповідним сенсорам, які встановлені в наліпці.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Колорадського університету у Боулдері (США) розробили переносний пристрій, який генерує електроенергію з віддачі тепла людського тіла.

Фото: Phys.org