У США представили наліпку, яка вимірює тиск і серцевий ритм
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.
Ба більше, наліпка може одночасно також вимірювати рівень глюкози, молочної кислоти, алкоголю або кофеїну.
Це перший пристрій, який одночасно контролює серцево-судинні сигнали та багато біохімічних рівнів у організмі людини.
«Цей тип пристрою, що можна носити, був би дуже корисним людям з супутніми захворюваннями для регулярного контролю за власним здоров’ям», - заявив дослідник Лю Їн.
Він також додав, що пристрій може бути чудовим інструментом для дистанційного спостереження за пацієнтами, особливо під час пандемії COVID-19, коли люди мінімізують особисті візити до лікарів.
Зазначається, що сам процес вимірювання можливий завдяки відповідним сенсорам, які встановлені в наліпці.
Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Колорадського університету у Боулдері (США) розробили переносний пристрій, який генерує електроенергію з віддачі тепла людського тіла.
Фото: Phys.org