До 40% людей з гіпертонію не підозрюють у себе хворобу – як вберегтися

До 40 % хворих на артеріальну гіпертензію не підозрюють у себе недугу, бо нерідко ця хвороба має безсимптомний перебіг.

Про це у Фейсбук повідомляє Центр громадського здоров'я.

Фахівці пояснили, як можна запобігти її появі.

«Артеріальна гіпертензія, або гіпертонія, — це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчастішою причиною передчасної смерті. Щоби виявити артеріальну гіпертензію, необхідно знати її ознаки, регулярно вимірювати тиск та спостерігати за власним станом», - кажуть фахівці.

До груп ризику потрапляють насамперед люди з обмеженим фізичним навантаженням, курці та люди із зайвою вагою.

В умовах пандемії COVID-19 варто уважніше поставитися до гіпертонії. Адже це супутнє захворювання може стати причиною важчого перебігу COVID-19.

До того ж, гіпертензія часто зустрічається в людей віком від 50 років. Літні люди важче переносять COVID-19.

Запобігти артеріальній гіпертензії допоможуть здорові харчові звички і спосіб життя загалом:

підтримка нормальної маси тіла;

відмова від куріння та вживання алкоголю;

регулярні фізичні вправи (не менше 30–40 хв 3–4 рази на тиждень);

обмеження споживання солі (до 5 г на добу для дорослої людини);

уникнення стресів (чудовою профілактикою впливу стресів на організм є легкий біг, плавання, йога, прогулянка на природі);

вживання продуктів, багатих на калій (крупи, бобові, фрукти, овочі, зелень).

Замислитись про профілактику гіпертонічної хвороби необхідно в молодому віці, особливо, якщо хто-небудь із близьких родичів хворів на серцево-судинні захворювання.

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Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень. Навіть помірне підвищення АТ пов’язане зі зменшенням очікуваної тривалості життя.