Фази Місяця впливають на тривалість та якість сну

Вчені встановили, що вплив Місяця на сон величезний та зберігається навіть у містах, сповнених штучних вогнів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Science Advances.

Під повний Місяць люди засинають пізніше і сплять менше звичайного.

«Наші результати показують, що людина засинає пізніше і спить вночі менше перед повним Місяцем. Дані говорять про те, що місячне світло, ймовірно, стимулює нічну активність і пригнічує сон», - пишуть автори дослідження.

Повсюдна доступність штучних джерел світла дозволила людям пристосувати режим сну і нічної активності до вимог сучасного суспільства, створивши добре освітлене або затемнене середище, яке значною мірою ізолювала їх від природних циклів.

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«Для людського ока місячне світло настільки яскравей, що легко уявити собі, що під час відсутності штучних джерел воно може впливати на нічну активність і сон», - йдеться у статті. Щоб перевірити цю гіпотезу, науковці використовували фітнес-трекери для відстеження сну більш ніж у 500 добровольців, які живуть у різних умовах та регіонах світу.

Близько сотні учасників експерименту набрали серед представників корінного південноамериканського народу тоба. Деякі з них вже живуть у містах, а інші досі мешкають у сільській або малонаселеній місцевості, в якій навіть немає електрики. Решту добровольців набрали зі студентів американського Сіетла і околиць - тобто із сучасного постіндустріального суспільства, що буквально плаває у штучному освітленні.

Дані трекерів показали загальне для всіх людей, незалежно від обставин їхнього життя. Так, у періоди повного Місяця добровольці засинали пізніше і спали менше, ніж в інші дні календарного місяця. У повний Місяць міські жителі засинали в середньому через дві години і 33 хвилини після заходу і спали сім годин і 47 хвилин, сільські ж засинали через дві години 20 хвилин і спали по вісім годин 14 хвилин. Для порівняння: на 15-й день Місяця, під молодик, городяни засинали через дві години і 29 хвилин після заходу сонця, з тривалістю сну сім годин і 49 хвилин, сільські жителі - через дві години і шість хвилин, а спали в середньому вісім годин і 27 хвилин.